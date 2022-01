Calciomercato Juventus, sfregio di Dybala: tifosi già inferociti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dybala non rinnoverà con la Juventus; ecco la bomba di mercato uscita nella giornata di ieri. L’argentino può comunque restare in Serie A. Getty ImagesNon sono giorni semplici per la Juventus; la sconfitta in Supercoppa italiana, il nervosismo di Bonucci e la situazione legata a Paulo Dybala. Dall’Argentina, infatti, è arrivata la notizia che la Joya non rinnoverà con i bianconeri. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno con la tifoseria che rischia di veder partire il giocatore più forte presente in rosa. La principale causa dello strappo sono le condizioni che la società ha cambiato per quanto riguarda il rinnovo; dall’iniziale proposta di un quinquennale a dieci milioni, otto più due di bonus, si è passati ad un triennale con riduzione della parte fissa. La scelta non è piaciuta a Dybala e, a meno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 gennaio 2022)non rinnoverà con la; ecco la bomba di mercato uscita nella giornata di ieri. L’argentino può comunque restare in Serie A. Getty ImagesNon sono giorni semplici per la; la sconfitta in Supercoppa italiana, il nervosismo di Bonucci e la situazione legata a Paulo. Dall’Argentina, infatti, è arrivata la notizia che la Joya non rinnoverà con i bianconeri. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno con la tifoseria che rischia di veder partire il giocatore più forte presente in rosa. La principale causa dello strappo sono le condizioni che la società ha cambiato per quanto riguarda il rinnovo; dall’iniziale proposta di un quinquennale a dieci milioni, otto più due di bonus, si è passati ad un triennale con riduzione della parte fissa. La scelta non è piaciuta ae, a meno ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Spalletti ritrova Ghoulam, ma il tempo è quasi scaduto: il futuro è sempre più lontano da Napoli Commenta per primo Le prestazioni contro Juventus e Sampdoria avevano convinto, ma il Napoli ieri ha fatto un passo indietro in Coppa Italia contro la Fiorentina. Una partita che è iniziata storta e si è messa anche peggio. La ...

Juventus battuta dall'Inter, bocciatura pesante: 'Leggerezza imperdonabile' La Juventus ha perso la Supercoppa italiana contro l'Inter, proprio all'ultimo istante. Non mancano le critiche nelle ultime oreLa Juventus era attesa mercoledì sera da un impegno importantissimo contro l'Inter in Supercoppa italiana. I bianconeri, però, nonostante il parziale vantaggio, non sono riusciti ad alzare il trofeo al ...

Calciomercato Juve: Guardiola pronto a fare follie per l'obiettivo di Cherubini Juventus News 24 Dalla Spagna: Dybala, irrompe il Real Madrid Il Real Madrid sarebbe pronto ad irrompere in scena per l'ingaggio, a parametro zero, di Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 in scadenza di contratto con la Juventus. Stando ...

Juve, nuovo nome per l'attacco: si valuta Maupay del Brighton Sono diversi, in questi giorni, i nomi accostati alla Juventus per rinforzare già a gennaio un attacco in difficoltà: come riporta "Calciomercato.it", i bianconeri ...

