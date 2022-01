Calciomercato Juve, tre idee per gennaio per l’attacco: il piano di Cherubini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri cercano rinforzi per l’attacco già a gennaio. Cherubini ha tre idee Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si aprono tre strade per la Juve a gennaio in caso di rinforzo in attacco. La prima porta ad un numero 9 puro, d’area di rigore: Mauro Icardi risponde alla descrizione, ma la sua candidatura è in calo rispetto al passato. La seconda strada porta ad un compromesso: senza un centravanti intoccabile, senza Chiesa, si potrebbe puntare su un jolly offensivo, capace di svariare dal centro dell’attacco alla fascia sinistra. Qui l’identikit porta a Martial e Origi. La terza via, infine, porterebbe alla ricerca di un giocatore in prestito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022): i bianconeri cercano rinforzi pergià aha treSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si aprono tre strade per lain caso di rinforzo in attacco. La prima porta ad un numero 9 puro, d’area di rigore: Mauro Icardi risponde alla descrizione, ma la sua candidatura è in calo rispetto al passato. La seconda strada porta ad un compromesso: senza un centravanti intoccabile, senza Chiesa, si potrebbe puntare su un jolly offensivo, capace di svariare dal centro delalla fascia sinistra. Qui l’identikit porta a Martial e Origi. La terza via, infine, porterebbe alla ricerca di un giocatore in prestito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

