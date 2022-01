Calciomercato Juve | obiettivo Loftus-Cheek | la risposta del Chelsea

(Di venerdì 14 gennaio 2022): i bianconeri starebbero pensando aper il centrocampo. LadelNelle ultime ore è emerso anche il nome di Rubenper lain caso di partenza di Arthur a centrocampo. L’edizione odierna di Tuttosport aggiorna la situazione legata al centrocampista. Secondo il quotidiano torinese, il club inglese avrebbe risposto no ad un possibile prestito del suo giocatore. Serve cambiare strategia, dunque, per acquistarlo dai Blues. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - Gazzetta_it : Juve, Arthur se ne va? C'è Loftus-Cheek in pole position #calciomercato - Gazzetta_it : La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - CalcioOggi : Juve, nuovo nome per l'attacco: si valuta Maupay del Brighton - Tutto Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Calciomercato.com

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i bianconeri starebbero pensando a Loftus - Cheek per il centrocampo. La risposta del Chelsea Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Ruben Loftus - Cheek per lain caso di ...Juventus, la proposta ufficiale che gela il diesse bianconero Cherubini. C'è l'annuncio della Bild sulla questione L'offerta ufficiale che potrebbe cambiare il destino del giocatore già ...Calciomercato news: nelle ultime ore emerge l'indiscrezione riguardante l'eventuale approdo di Paulo Dybala all'Inter dopo un clamoroso addio alla Juventus ...Il patron gialloblù, con quasi quattro milioni di euro, precede il milanista Gazidis e l’ex juventino Paratici È Maurizio Setti il dirigente più pagato della Serie A: come riportato da Calcio e Finanz ...