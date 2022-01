Calciomercato Cagliari, Mazzarri ritrova il suo pupillo: “Con lui la migliore stagione” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo gli acquisti di Goldaniga e Lovato, il Cagliari vule continuare a rinforzarsi per cercare di raggiungere la salvezza. Il Cagliari ha iniziato con due vittorie il proprio 2022. La squadra di Mazzarri ha battuto, sempre in rimonta, prima la Sampdoria e poi il Bologna. La vittoria contro gli emiliani è arrivata negli ultimi minuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo gli acquisti di Goldaniga e Lovato, ilvule continuare a rinforzarsi per cercare di raggiungere la salvezza. Ilha iniziato con due vittorie il proprio 2022. La squadra diha battuto, sempre in rimonta, prima la Sampdoria e poi il Bologna. La vittoria contro gli emiliani è arrivata negli ultimi minuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

