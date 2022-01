Calcio: Milan. Intervento ok per Tomori, ma Pioli lo perde per 1 mese (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il difensore inglese è stato operato al menisco. Calabria si mette alle spalle il Covid CARNAGO - Qualificazione sofferta ma alla fine anche in Coppa Italia il Milan va avanti. La gara con il Genoa, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il difensore inglese è stato operato al menisco. Calabria si mette alle spalle il Covid CARNAGO - Qualificazione sofferta ma alla fine anche in Coppa Italia ilva avanti. La gara con il Genoa, ...

Advertising

Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - pisto_gol : In Venezia-Milan, due gravi errori di Irrati 1. la mancata espulsione di Saelemaekers dopo il fallo su Busio (5’… - SkySport : Infortunio Tomori, lesione al menisco per il difensore del Milan: fuori un mese #SkySport #CoppaItalia #MilanGenoa… - scimmiella : È morto un signore che era malato e veniva preso in giro molto spesso però ricordo che ogni volta era gentilissimo… - FiorenteAntonio : RT @MilanUntoldStor: SE PUOI SOGNARLO, È DEJAN 9 Novembre 1988,si, proprio quella serata nebbiosa di Belgrado. Avevo solo 10 anni, ma il c… -