Calcio e sport di squadra: approvato il nuovo protocollo Covid. Stop con il 35% di positivi (Di sabato 15 gennaio 2022) È stato dunque ritenuto congruo il limite del 35 per cento di giocatori (in pratica 8) positivi all'interno del gruppo squadra di un club per disputare le partite, così come le nuove regole in caso di infezioni per limitare il diffondersi del Covid-19. L'articolo proviene da Firenze Post.

