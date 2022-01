Calcio a 5, Europei 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Date, programma, orari, tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Presto si comincia. Dal 19 gennaio al 4 febbraio l’Olanda ospiterà la fase finale degli Europei 2022 di Calcio a 5. L’Italia di Massimiliano Bellarte è stata inserita nel Gruppo B con il Kazakistan, la Slovenia e la Finlandia. Gli azzurri, che hanno mancato la qualificazione ai Mondiali 2021 in Lituania, hanno voglia di riscattarsi in questa competizione per riprendere il filo del discorso interrotto e dimostrarsi all’altezza della situazione in ambito internazionale. Il Portogallo campione in carica è stato invece inserito nel Girone A con l’Olanda padrona di casa, ma anche Ucraina e Serbia, con la Spagna che invece affronterà Georgia, Azerbaigian e Bosnia Erzegovina nel gruppo D. Calcio a 5, Europei 2022: i convocati dell’Italia. Presenti 8 italo-brasiliani I gironi ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Presto si comincia. Dal 19 gennaio al 4 febbraio l’Olanda ospiterà la fase finale deglidia 5. L’Italia di Massimiliano Bellarte è stata inserita nel Gruppo B con il Kazakistan, la Slovenia e la Finlandia. Gli azzurri, che hanno mancato la qualificazione ai Mondiali 2021 in Lituania, hanno voglia di riscattarsi in questa competizione per riprendere il filo del discorso interrotto e dimostrarsi all’altezza della situazione in ambito internazionale. Il Portogallo campione in carica è stato invece inserito nel Girone A con l’Olanda padrona di casa, ma anche Ucraina e Serbia, con la Spagna che invece affronterà Georgia, Azerbaigian e Bosnia Erzegovina nel gruppo D.a 5,: i convocati. Presenti 8 italo-brasiliani I gironi ...

