“Buongiorno ceramica”, ammesso a finanziamento il progetto intercomunale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) – Ottavo nella graduatoria di merito sulle 89 proposte progettuali ammissibili, è stato ammesso a finanziamento regionale il progetto intercomunale “Buongiorno ceramica: i colori della Campania tra Terre e Mare”, congiunto e sinergico tra 5 delle 7 Città della ceramica campane. Proposto dal Comune di Cerreto Sannita nello scorso mese di settembre, il progetto ha visto la partecipazione dei Comuni di Ariano Irpino (comune capofila), Cava dei Tirreni, San Lorenzello e Vietri sul Mare. Calitri e Napoli non poterono aderire, la prima perchè già concorreva con una proposta propria diversa, mentre Napoli partecipava con un progetto dedicato ai capoluoghi di provincia. Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) – Ottavo nella graduatoria di merito sulle 89 proposte progettuali ammissibili, è statoregionale il: i colori della Campania tra Terre e Mare”, congiunto e sinergico tra 5 delle 7 Città dellacampane. Proposto dal Comune di Cerreto Sannita nello scorso mese di settembre, ilha visto la partecipazione dei Comuni di Ariano Irpino (comune capofila), Cava dei Tirreni, San Lorenzello e Vietri sul Mare. Calitri e Napoli non poterono aderire, la prima perchè già concorreva con una proposta propria diversa, mentre Napoli partecipava con undedicato ai capoluoghi di provincia. Il ...

