Buon compleanno Giorgia Meloni | Martina Cecchi de Rossi | David Nebiolo…

(Di sabato 15 gennaio 2022) …Claudio Scajola, Enrico Mentana, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli… Oggi 15 gennaio compiono gli anni:de, giornalista;Nebiolo, giornalista; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Lucio de Caro, regista, sceneggiatore, giornalista; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, imprenditore, “parola di…”; Stanislao Loffreda, presbitero, archeologo; Giuseppe Catalani, ex calciatore Spal; Francesco Cimino, politico; Aldo Ajello, politico; Giuseppe Pierino, politico; Guido Possa, politico; Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo; Rosario Rivellino, ex calciatore Napoli, Parma, allenatore. Inoltre, compiono gli ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, @locamanuel73 ?????? - SkyArte : Buon compleanno #DaveGrohl! Il cantautore e polistrumentista americano è stato il batterista dei Nirvana fino al 19… - Coninews : Difensore di bronzo ?? alle Olimpiadi di #Atene2004, buon compleanno a Cesare Bovo! ??? #14gennaio #HappyBday… - MirkoCampana : @Fra_tante3 tanti cari auguri di buon compleanno ?? ?? - Emma25262283 : RT @Charles96432447: @Signorasinasce @Emma25262283 Buon compleanno Antonella.?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Histonium.net

Ma Berlusconi non arretra Forza Italia, Berlusconi fa gli auguri alla fidanzata Fascina sui social: ", Marta" Quirinale, Salvini: "L'unico candidato del centrodestra è Berlusconi". ...L'attore di Thor ha persino offerto a suo fratello uno " sconto famiglia " per il suo programma di allenamento fitness, Centr: "@liamhemsworth speriamo che questo sia l'anno in cui ...Chris Hemsworth ha recentemente preso in giro il fratello Liam il giorno del suo compleanno, pubblicando delle sue foto su Instagram ed esortandolo a 'mettersi in forma'. Chris Hemsworth ha preso di n ...“Buon compleanno Emanuela. Ero in cucina quando per la prima volta sentii questa canzone provenire dal salotto, una strana sensazione, fu come se quella voce fosse la tua , quelle parole i tuoi pensie ...