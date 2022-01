Britney Spears: “La mia famiglia ama farmi passare per pazza, sono disgustata” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quindi ieri sera mi sono ammalata davvero ed avevo la febbre alta?” – ha scritto Britney Spears su Twitter prima di entrare nel focus della polemica – “Ho visto mia sorella in tv rilasciare un’intervista per promuovere il suo libro e non ho molto capito perché quando mi ammalo divento la regina del dramma, quindi pensavo davvero di morire, non sto scherzando. Avevo brividi ovunque, mi scoppiava la testa e la mia temperatura era alta“. La cantante ha poi incalzato: “Di ieri sera sono state due le cose che più mi hanno infastidito. La prima è che mia sorella ha detto che il mio comportamento era fuori controllo, quando non mi è mai stata vicino in 15 anni. Perché ne parla ora? Perché vuole vendere il suo libro a mie spese? Davvero? “Ho chiesto a mia sorella perché si è esibita con i remix delle mie canzoni sapendo che ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quindi ieri sera miammalata davvero ed avevo la febbre alta?” – ha scrittosu Twitter prima di entrare nel focus della polemica – “Ho visto mia sorella in tv rilasciare un’intervista per promuovere il suo libro e non ho molto capito perché quando mi ammalo divento la regina del dramma, quindi pensavo davvero di morire, non sto scherzando. Avevo brividi ovunque, mi scoppiava la testa e la mia temperatura era alta“. La cantante ha poi incalzato: “Di ieri serastate due le cose che più mi hanno infastidito. La prima è che mia sorella ha detto che il mio comportamento era fuori controllo, quando non mi è mai stata vicino in 15 anni. Perché ne parla ora? Perché vuole vendere il suo libro a mie spese? Davvero? “Ho chiesto a mia sorella perché si è esibita con i remix delle mie canzoni sapendo che ...

