Brescia: atti vandalici contro dipendente comunale, denunciato responsabile (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Buca le ruote all'auto, viola il domicilio e imbratta i muri esterni dell'appartamento di un dipendente comunale. Ma non solo. Rovina con la vernice spray gli speed-check nuovi del Comune di Alfianello, in provincia di Brescia, rendendoli inutilizzabili. Queste le accuse di un Bresciano di 43 anni, identificato e denunciato dai carabinieri dopo una perquisizione della sua abitazione. In casa sua sono state ritrovate le bombolette di vernice spray utilizzate per imbrattare gli speed- check e gli indumenti che indossava quando ha commesso gli atti vandalici.

