Brasile, modella 18enne stroncata dal Covid. Era vaccinata e senza altre patologie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Brasile s'interroga sulla morte di Valentina Boscardin , una giovane modella brasiliana di appena 18 anni deceduta domenica per le conseguenze del Covid, e nonostante fosse doppiamente vaccinata e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ils'interroga sulla morte di Valentina Boscardin , una giovanebrasiliana di appena 18 anni deceduta domenica per le conseguenze del, e nonostante fosse doppiamentee ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Brasile, la modella Valentina Boscardin, di 18 anni, muore per complicanza da Covid. La ragazza era doppiamente vac… - MediasetTgcom24 : Brasile, complicanze legate al Covid: muore la modella 18enne Valentina Boscardin #Covid - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Brasile, la modella Valentina Boscardin, di 18 anni, muore per complicanza da Covid. La ragazza era doppiamente vaccinata… - bradt74 : RT @Agenzia_Ansa: Brasile, la modella Valentina Boscardin, di 18 anni, muore per complicanza da Covid. La ragazza era doppiamente vaccinata… - cittella : RT @antonaccigabria: -