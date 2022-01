Brasile | frana distrugge un palazzo del XVIII secolo | Video

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Unaha completamente distrutto unstorico a Ouro Preto, in. Le immagini riprendono l'esatto momento del cedimento della roccia che in pochi secondi demolisce undel. Nessuno è rimasto ferito. Guarda tutti iBrescia, sassi sulla ferrovia: deraglia un trenoAttimi di paura questa mattina in Valle Camonica. Dei massi hanno provocato ...Giappone, un fiume di fango inghiotte la città di AtamiProseguono le operazioni di soccorso nella città di Atami, in Giappone, dove ...Costiera Amalfitana None