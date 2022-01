Brasile | complicanze legate al Covid | muore la modella 18enne Valentina Boscardin

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Labrasiliana, 18 anni, è morta a causa dial. La giovane è stata stroncata da una trombosi mentre era ricoverata in ospedale a San Paolo . A dare ...

La modella brasiliana Valentina Boscardin , 18 anni, è morta a causa dilegate al Covid. La giovane è stata stroncata da una trombosi mentre era ricoverata in ospedale a San Paolo . A dare il triste annuncio è stata la madre Marcia Boscardin , ex modella e ...... la modella e influencer aveva solo 18 anni ed ha perso la vita a causa didovute al ... La giovane modella si trovava ine probabilmente il contagio è avvenuto proprio durante le ...La giovane è stata stroncata da una trombosi. L'addio sui social della madre, l'ex modella Marcia Boscardin: "E' con grande dolore che dico addio all'amore della mia vita" ...La modella e influencer brasiliana Valentina Boscardin, 18 anni, è morta per complicanze legate al Covid. La ragazza aveva contratto il coronavirus a Natale: prima la polmonite, poi il ricovero e infi ...