Borsa: a Wall Street Dj -0,56%, Nasdaq +0,59% (Di venerdì 14 gennaio 2022) New York, 14 gen. (Adnkronos) - A Wall Street il Dow Jones chiude in calo dello 0,56% a 35.911,81 punti mentre il Nasdaq guadagna lo 0,59% a 14.893,8 punti. Lo S&P 500 chiude in crescita dello 0,07% a 4.662,10 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) New York, 14 gen. (Adnkronos) - Ail Dow Jones chiude in calo dello 0,56% a 35.911,81 punti mentre ilguadagna lo 0,59% a 14.893,8 punti. Lo S&P 500 chiude in crescita dello 0,07% a 4.662,10 punti.

