Bonus Psicologo | quell’urlo della mente da ascoltare

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Due giganteschi perché risuonano fuori dall’Aula di questo strano Paese. Perché ilSalute Mentale non è rientrato nella Legge di Bilancio 2022? Perché è tanto difficile investire 50 milioni di euro per sostenere le persone che non si possono permettere cure e assistenza sanitaria e psicologica? Adesso, grazie a una petizione, sono oltre 200 mila le firme raccolte per chiedere al governo di rimediare. C’è una richiesta d’aiuto che non è stata ascoltata. C’è un urloche serpeggia tra i vicoli, davanti ai bar, negli ambienti di lavoro, tra le mura domestiche. C’è un dolore acuto che scorre nelle vene di milioni di italiani. I due anni di pandemia hanno lasciato sul campo tantissimi morti e quel dolore che non trova rappresentazione nei dibattiti televisivi, nel confronto animato su vaccini, contagi e didattica a ...