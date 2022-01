Bonus acqua: che cos’è e chi può fare richiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Bonus acqua viene incontro alle famiglie in difficoltà: che cos’è, chi può richiederlo e come si fa domanda. Tutte le info utili Un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà. Il Bonus acqua è una misura introdotta per far fronte alle spese delle famiglie in difficoltà (economica e sociale). La finalità è ridurre la spesa per il servizio idrico di queste famiglie ed è destinata anche ai titolari di reddito o pensione di cittadinanza. Bonus acqua (Pixabay)Cosa significa? L’utente non dovrà pagare il quantitativo minimo di acqua previsto a persona all’anno, un esonero stabilito nella misura di 50 litri al giorno a persona e corrispondente ai fabbisogni essenziali di ciascuno. La tariffa agevolata non è unica per tutta l’Italia, per ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilviene incontro alle famiglie in difficoltà: che, chi può richiederlo e come si fa domanda. Tutte le info utili Un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà. Ilè una misura introdotta per far fronte alle spese delle famiglie in difficoltà (economica e sociale). La finalità è ridurre la spesa per il servizio idrico di queste famiglie ed è destinata anche ai titolari di reddito o pensione di cittadinanza.(Pixabay)Cosa significa? L’utente non dovrà pagare il quantitativo minimo diprevisto a persona all’anno, un esonero stabilito nella misura di 50 litri al giorno a persona e corrispondente ai fabbisogni essenziali di ciascuno. La tariffa agevolata non è unica per tutta l’Italia, per ...

