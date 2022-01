Bollettino Covid quotidiano, Ricciardi spiega perché il No del Cts allo stop: “E’ richiesto dai trattati internazionali e dall’Oms” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il Bollettino quotidiano dei contagi da coronavirus ci viene richiesto dai trattati internazionali e dall’Oms. Noi dobbiamo per i nostri adempimenti internazionali dare ogni giorno il numero e comunicare a tutto il mondo e a tutte le organizzazioni internazionali questo numero”. Così Walter Ricciardi, fra l’altro anche consigliere del ministro Speranza, intervenendo su La7 in merito al perché il Cts si è opposto allo stop della diffusione quotidiana del Bollettino del ministero della Salute dove, attraverso luogo e cifre, viene aggiornata la situazione epidemiologica nel Paese. Ricciardi: “Non possiamo non classificare tutti i contagi e comunicarli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Ildei contagi da coronavirus ci vienedai. Noi dobbiamo per i nostri adempimentidare ogni giorno il numero e comunicare a tutto il mondo e a tutte le organizzazioniquesto numero”. Così Walter, fra l’altro anche consigliere del ministro Speranza, intervenendo su La7 in merito alil Cts si è oppostodella diffusione quotidiana deldel ministero della Salute dove, attraverso luogo e cifre, viene aggiornata la situazione epidemiologica nel Paese.: “Non possiamo non classificare tutti i contagi e comunicarli ...

Advertising

marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - petergomezblog : Eliminare il bollettino Covid? Gli esperti: “I dati non vanno tolti, semmai arricchiti. Rischiamo di scoprire i pro… - infoitinterno : Bollettino covid e asintomatici, quarantene e tamponi: come possono cambiano le regole - infoitinterno : Covid, il Cts frena le Regioni: “Il bollettino non cambi. Continuare a conteggiare anche gli… -