Bollettino Covid, per l'Iss gli asintomatici vanno conteggiati. Ma le Regioni non ci stanno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – E' ancora scontro sul Bollettino Covid, mentre il Cts si riunisce per valutare le richieste delle Regioni, l'Iss si mette di traverso: "Gli asintomatici vanno conteggiati". Ma i governatori insistono a spacchettare i dati, perché non ha più senso subire il sistema dei colori in base ai positivi, visto che sono in larghissima parte senza sintomi. Bollettino Covid, Iss: "Gli asintomatici vanno conteggiati" "La definizione di caso di sorveglianza deve contenere i positivi, e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di Covid-19 (sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto eccetera)", scrive l'Iss sul suo sito. Dal canto ...

