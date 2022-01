Bollettino covid Italia, Zaia: “Non si considerino ‘casi’ gli asintomatici” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Bollettino quotidiano del covid in Italia? “Oggi, perché un soggetto sia classificato come caso covid, è sufficiente che risulti positivo ad un tampone. Dall’Ecdc, che è il punto di riferimento europeo in questa materia, ci viene proposta un’altra soluzione. Le condizioni devono essere due. Avere una malattia respiratoria o una sindrome influenzale e, sottolineo e, essere positivo ad un tampone. Si ha un caso covid solo se ci sono entrambe le condizioni. Ciò significa che non dobbiamo più considerare gli asintomatici e concentrarci su chi sta davvero male”. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia intervistato sul Corriere della Sera ed aggiunge: “Chiedo al Comitato tecnico scientifico di valutare se sia possibile introdurre anche in Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilquotidiano delin? “Oggi, perché un soggetto sia classificato come caso, è sufficiente che risulti positivo ad un tampone. Dall’Ecdc, che è il punto di riferimento europeo in questa materia, ci viene proposta un’altra soluzione. Le condizioni devono essere due. Avere una malattia respiratoria o una sindrome influenzale e, sottolineo e, essere positivo ad un tampone. Si ha un casosolo se ci sono entrambe le condizioni. Ciò significa che non dobbiamo più considerare glie concentrarci su chi sta davvero male”. Lo dice il governatore del Veneto Lucaintervistato sul Corriere della Sera ed aggiunge: “Chiedo al Comitato tecnico scientifico di valutare se sia possibile introdurre anche in...

