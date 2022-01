Bollettino covid Italia | Zaia | “Non si considerino ‘casi’ gli asintomatici”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilquotidiano delin? “Oggi, perché un soggetto sia classificato come caso, è sufficiente che risulti positivo ad un tampone. Dall’Ecdc, che è il punto di riferimento europeo in questa materia, ci viene proposta un’altra soluzione. Le condizioni devono essere due. Avere una malattia respiratoria o una sindrome influenzale e, sottolineo e, essere positivo ad un tampone. Si ha un casosolo se ci sono entrambe le condizioni. Ciò significa che non dobbiamo più considerare glie concentrarci su chi sta davvero male”. Lo dice il governatore del Veneto Lucaintervistato sul Corriere della Sera ed aggiunge: “Chiedo al Comitato tecnico scientifico di valutare se sia possibile introdurre anche in...

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L'ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: "Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu…

L'incidenza settimanale dei casi di covid a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti, è quanto emerge dal bollettino. Secondo il bollettino, raddoppia il numero dei casi non associati. Secondo Matteo Bassetti mette ansia e ci fa fare brutta figura, per il sottosegretario Andrea Costa così non serve a nulla ma per il suo omologo Pierpaolo Sileri la comunicazione trasparente dei dati è giusto distinguere tra positivi sintomatici ed asintomatici nella conta dei contagi e dei ricoveri, il bollettino che quotidianamente viene diffuso.