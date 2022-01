Bollette: M5S, 'subito scostamento bilancio per sostegno a famiglie e imprese' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il governo non può restare a guardare mentre famiglie e imprese continuano a fare i conti con i rincari delle Bollette, anche perché dovremo fronteggiare quest'emergenza ancora per alcuni mesi. Dopo le misure che abbiamo fatto inserire nella legge di bilancio, è necessario mettere in campo nuovi interventi entro il mese di gennaio: lo abbiamo chiesto a gran voce già durante l'esame della manovra, consapevoli che il pur importante stanziamento di 3,8 miliardi non sarebbe stato sufficiente”. Così in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive. “Le nostre proposte - proseguono - sono ormai da tempo sul tavolo e affiancano interventi di emergenza a misure strutturali: siamo pronti a confrontarci e agire in tempi brevissimi. A quanto pare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il governo non può restare a guardare mentrecontinuano a fare i conti con i rincari delle, anche perché dovremo fronteggiare quest'emergenza ancora per alcuni mesi. Dopo le misure che abbiamo fatto inserire nella legge di, è necessario mettere in campo nuovi interventi entro il mese di gennaio: lo abbiamo chiesto a gran voce già durante l'esame della manovra, consapevoli che il pur importante stanziamento di 3,8 miliardi non sarebbe stato sufficiente”. Così in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive. “Le nostre proposte - proseguono - sono ormai da tempo sul tavolo e affiancano interventi di emergenza a misure strutturali: siamo pronti a confrontarci e agire in tempi brevissimi. A quanto pare, ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano su… - virginiaraggi : Bene @LaCastelliM5s e Comitato economico M5S su pacchetto proposte per contrastare il “caro bollette”. Da Iva a con… - Mov5Stelle : Sul caro bollette la Lega non è in grado di mettere in campo ricette serie e coerenti. Il M5s, invece, ha messo su… - TV7Benevento : Bollette: M5S, 'subito scostamento bilancio per sostegno a famiglie e imprese'... - SAPAFER : RT @M5SER: L’AUTOPRODUZIONE DIFFUSA E SOLIDALE DI ENERGIA PULITA PER DIRE BASTA AL CARO BOLLETTE: IL M5S PRESENTA IL PROGETTO DI LEGGE SULL… -