Boga-Atalanta | l’affare può saltare | il motivo!

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ha quasi definito l’acquisto di Jeremiedal Sassuolo. Come sappiamo da tempo, per l’ivoriano attualmente impegnato in Coppa d’Africa, l’accordo tra le due società è stato trovato per una cifra di 25 milioni tra parte fissa e bonus.SassuoloNonostante questo, come riporta Calciomercato.com, manca ancora la parte relativa alle commissioni degli agenti, fattore chiave che sta facendo slittare l’ufficialità del. Non dovrebbero esserci problemi comunque, garantendo così a Gasperini un altro uomo capace dil’uomo. Francesco Scanu

Reputa- Inter di domenica una sfida scudetto? "Assolutamente sì. Gianpiero (Gasperini ndr) ha creato una corazzata, difficile da affrontare per tutti quanti. E occhio a questo: lo ...A un mese dal sì, non c'è stata ancora l'ufficializzazione di Jeremieall'. E non soltanto perché il giocatore è in Coppa d'Africa. L'ex Sassuolo si è trasferito in nerazzurro per 25 milioni di euro e due settimane fa ha svolto anche le visite mediche. ...L’affare tra l’Atalanta e il Sassuolo per il trasferimento di Jeremie Boga è chiuso ormai dalla sera di Natale, sulla base di 22 milioni di euro più 2 di bonus. L’ivoriano ha già fatto le visite medic ...Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Andrea Mandorlini, allenatore ed ex calciatore dell'Inter e del Genoa. Chi si contenderà lo sc ...