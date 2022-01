Bobby Lashley | “Non volevo partecipare al main event di Day 1”

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è stato recentemente ospite di WWE After The Bell, dove ha parlato dei cambiamenti dell’ultimo minuto aldi Day 1. In origine Brock Lesnar avrebbe dovuto affrontare Roman Reigns, ma dopo che quest’ultimo è risultato positivo al COVID-19 i piani sono cambiati.ha ammesso che appena appreso della notizia, le sue intenzioni erano di nonall’incontro. L’atteggiamento di“La prima cosa che ho detto è stata ‘tiratemi fuori da questo match’. Ho detto ‘è un fatal 4-way, io e MVP possiamo fare qualcos’altro prima, tiratemi fuori dal match’. All’inizio le persone pensavano ‘ma hai paura?’, no, non ho paura di Brock, ma è un match in cui è successo esattamente quello che credevo sarebbe successo”. Le paure ...

