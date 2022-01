Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: BMW R18: le nuove moto dal MotorBike di Verona #BMW #R18 #MotorBike #Verona @NencioniSerena - periodicodaily : BMW R18: le nuove moto dal MotorBike di Verona #BMW #R18 #MotorBike #Verona @NencioniSerena - lulopdotcom : #automotive #bmw #r18 #mbe2022 Durante il Motor Bike Expo di Verona BMW Motorrad rivela due inedite interpretazioni… - gponedotcom : BMW R18, all'MBE due special, la R 18 M e la R 18 Aurora: A Verona sono state svelate due interpretazioni della più… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW R18

Moto.it

Delle tre custom presentate, due saranno svelate a Veronafiere in anteprima assoluta, mentre la terza è laAurora cheMotorrad Roma ha affidato all'officina Garage 221. C'è molta attesa per ...Attese anche tre custom, di cui due svelate a Veronafiere in anteprima assoluta, la terza e laAurora cheMotorrad Roma ha affidato all'officina Garage 221. Si segnala un progetto firmato ...Svelate a Verona da BMW Motorrad due special su base R18 realizzate dai noti customizer itailani American Dream e Garage 221 ...A Verona sono state svelate due interpretazioni della più americana delle BMW, la R 18, costruita intorno al big boxer da 1.800 cc.