Bloccato perché senza super green pass: tribunale autorizza imbarco per la Sicilia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Reggio Calabria, 14 gen – Accolto il ricorso di un agente di commercio palermitano Bloccato all'imbarco di Villa San Giovanni da giorni perché senza super green pass: può imbarcarsi e tornare a casa, in Sicilia. Dal 10 gennaio, in base a quanto stabilito da un decreto, infatti nell'isola, così come in Sardegna, si entra soltanto se vaccinati o guariti dal Covid. Una discriminazione denunciata da CasaPound Italia, secondo cui "Draghi divide la nazione". tribunale accoglie ricorso: senza super green pass può imbarcarsi per la Sicilia E' stato finalmente accolto dal tribunale civile di Reggio Calabria il ricorso presentato ...

mattino5 : Fabio bloccato in Calabria perché non vaccinato: interviene in diretta a #Mattino5 il sindaco di Messina… - IlPrimatoN : Un agente di commercio palermitano era bloccato da lunedì - Stefani46637275 : @Simona34488949 Fa bene a volte che non commenta... di questi deficenti non se ne può più...qua su twuitter non leg… - luddynski : @ArditoAspetto ma no, ma perché mi ha bloccato? - nocciola16 : RT @DBarillarisson: In bassa Brianza un nomale cittadino che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa per la vecchia nonnina è stato… -