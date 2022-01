Bloccato da 5 giorni a Reggio Calabria perché senza Green pass: il Tar gli consente di attraversare lo stretto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bloccato a Reggio Calabria perché non ha il Green pass, indispensabile per prendere il traghetto per la Sicilia. È la storia di Fabio Messina, una agente di commercio palermitano, fermo da lunedì 10 gennaio a Villa San Giovanni perché non vaccinato. Oggi, il Tribunale di Reggio Calabria, a cui l’uomo aveva presentato ricorso, gli ha concesso di salire a bordo del traghetto per tornare a Palermo, a condizione che indossi per tutta la durata del viaggio una mascherina Ffp2 e che si sottoponga almeno a un test antigenico. Messina aveva trascorso le prime notti dormendo in un sacco a pelo nel piazzale degli imbarcaderi, fino a quando una famiglia non ha deciso di ospitarlo in casa propria. «Queste persone mi hanno tolto dalla strada – ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022)non ha il, indispensabile per prendere il traghetto per la Sicilia. È la storia di Fabio Messina, una agente di commercio palermitano, fermo da lunedì 10 gennaio a Villa San Giovanninon vaccinato. Oggi, il Tribunale di, a cui l’uomo aveva presentato ricorso, gli ha concesso di salire a bordo del traghetto per tornare a Palermo, a condizione che indossi per tutta la durata del viaggio una mascherina Ffp2 e che si sottoponga almeno a un test antigenico. Messina aveva trascorso le prime notti dormendo in un sacco a pelo nel piazzale degli imbarcaderi, fino a quando una famiglia non ha deciso di ospitarlo in casa propria. «Queste persone mi hanno tolto dalla strada – ha ...

