Bimba precipitata a Torino | fermato il compagno della madre | è accusato di omicidio volontario

È accusato di omicidio volontario con l'aggravante del dolo eventuale il patrigno della piccola Fatima, precipitata ieri sera dal quarto piano di un palazzo di Torino. Azhar Mohssine, 32 anni, compagno della madre della bambina è stato fermato dagli investigatori dopo essere stato interrogato e aver fornito, tra le lacrime, la sua ricostruzione dell'accaduto. «Mi sento in colpa per quanto è successo: non sono stato attento», ha detto. «Gli elementi e le testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative – ha fatto sapere la Questura di Torino – hanno consentito una sommaria possibile ricostruzione del fatto e una prima qualificazione giuridica, che sarà sottoposta al vaglio del ...

