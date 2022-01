Bimba morta precipitando dal balcone, fermato per omicidio il compagno della madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fatima, 3 anni, è caduta dal quarto piano di uno stabile in via Milano. L’uomo era completamente ubriaco Leggi su lastampa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fatima, 3 anni, è caduta dal quarto piano di uno stabile in via Milano. L’uomo era completamente ubriaco

Advertising

Agenzia_Ansa : Una bimba di 3 anni è precipitata dal quarto piano a Torino. Fatima è morta in ospedale, aveva un grave trauma cran… - Corriere : Fermato per omicidio il patrigno della piccola Fatima, morta dopo essere caduta dal quarto piano - Corriere : È morta la bimba di 3 anni caduta dal quarto piano in via Milano: mamma e compagno in Questura - TelevideoRai101 : Bimba morta, fermato compagno madre - rep_torino : Bimba di tre anni morta giù dal balcone a Torino, fermato per omicidio il compagno della madre [di Sarah Martinengh… -