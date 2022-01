Bimba di 3 anni caduta da un palazzo: il compagno della madre fermato per omicidio (Di venerdì 14 gennaio 2022) La bambina di 3 anni caduta giovedì sera da un palazzo a Torino non ce l'ha fatta. E ora si sospetta che si sia trattato di omicidio e non di un incidente. C'è un fermo per la morte della Bimba di tre ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) La bambina di 3giovedì sera da una Torino non ce l'ha fatta. E ora si sospetta che si sia trattato die non di un incidente. C'è un fermo per la mortedi tre ...

