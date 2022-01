Biden ammette: "Non sono sicuro che le leggi a tutela del diritto di voto passino" (Di venerdì 14 gennaio 2022) "La risposta sincera a Dio e': non so se possiamo farcela". Cosi', il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha ammesso di non essere sicuro che le leggi a tutela dei diritti di voto siano approvate ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) "La risposta sincera a Dio e': non so se possiamo farcela". Cosi', il presidente degli Stati Uniti Joe, ha ammesso di non essereche ledei diritti disiano approvate ...

Debacle Biden su obbligo vaccini e leggi a tutela voto WASHINGTON. – Con un gradimento sceso ai minimi (33% secondo un sondaggio della Quinnipiac University), Joe Biden subisce altri due colpi molto duri, che potrebbero compromettere le elezioni di Midte ...

