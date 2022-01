Biagio D’Anelli confessione bollente: “Al GF Vip per fare l’amore con Miriana!” (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ un Biagio D’Anelli decisamente bollente quello che viene intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo desiderio di tornare in Casa per riabbracciare Miriana Trevisan (e non solo). Biagio D’Anelli confessione hot: “Torno al GF Vip per fare l’amore con Miriana!” Torno nella Casa per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ undecisamentequello che viene intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo desiderio di tornare in Casa per riabbracciare Miriana Trevisan (e non solo).hot: “Torno al GF Vip percon” Torno nella Casa per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Biagio D’Anelli, Andrea Zelletta, Paola Caruso e Sonia Lorenzini! Giulia Sal… - blogtivvu : Biagio D’Anelli confessione bollente: “Al GF Vip per fare l’amore con Miriana!” - jkorduletsch : RT radikalofficial '?? 'LOCO POR TI' ?? OUT TOMORROW Molella x Biagio D'Anelli feat. J.Peralta Pre-save:… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli fa una precisazione - radikalofficial : ?? 'LOCO POR TI' ?? OUT TOMORROW Molella x Biagio D'Anelli feat. J.Peralta Pre-save: -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio D’Anelli Zenga e il bacio a Biagio D'Anelli: la verità sullo scherzo Corriere dello Sport.it