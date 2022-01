"Berlusconi sarà l'ultimo presidente". Rotondi, la profezia sul Quirinale: Tiziana Panella di sasso | Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Silvio Berlusconi potrebbe essere l'ultimo presidente della Repubblica ad elezione indiretta". Gianfranco Rotondi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 14 gennaio, sostiene che "per le tesi del centrodestra a favore di un presidenzialismo votato nel programma elettorale, la presidenza di Berlusconi non durerà sette anni perché il centrodestra spera di vincere le elezioni e di approvare l'elezione diretta del presidente della Repubblica". E quindi, prosegue il deputato di Forza Italia, "stiamo parlando di un anno e mezzo per l'approvazione della riforma costituzionale". Insomma, il Cavaliere "sarebbe il presidente della transizione, l'ultimo a elezione indiretta". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Silviopotrebbe essere l'della Repubblica ad elezione indiretta". Gianfranco, ospite dia Tagadà, su La7, nella puntata del 14 gennaio, sostiene che "per le tesi del centrodestra a favore di un presidenzialismo votato nel programma elettorale, la presidenza dinon durerà sette anni perché il centrodestra spera di vincere le elezioni e di approvare l'elezione diretta deldella Repubblica". E quindi, prosegue il deputato di Forza Italia, "stiamo parlando di un anno e mezzo per l'approvazione della riforma costituzionale". Insomma, il Cavaliere "sarebbe ildella transizione, l'a elezione indiretta". La ...

Rossana44792035 : RT @marcopalears: Con la riduzione dei parlamentari, #Berlusconi non sarà in grado di garantire un seggio nemmeno a quelli che già sono in… - effe_a_ : Gennaio sarà lungo ma mai quando le qualità di Berlusconi elencate sul Giornale. - polnero : Complimenti al PD e al M5S per aver lasciato campo libero al centrodestra, non avendo trovato alcun nome da proporr… - marcopalears : Con la riduzione dei parlamentari, #Berlusconi non sarà in grado di garantire un seggio nemmeno a quelli che già so… - marco10ero : Che schifo, dopo un Presidente gigante come Mattarella, proporre come candidato alla presidenza Silvio Berlusconi,… -

Berlusconi e l'elezione del presidente della Repubblica: «Mi tradiranno in pochi» Corriere della Sera