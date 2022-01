Berlusconi | il centrodestra | «Figura adatta per il Colle | sciolga la riserva» Gelo Pd | no di Conte

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi:'Se il centrodestra se la gioca bene può essere determinante nell'eleggere il Presidente della Repubb… - pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi: “Ha l’autorevolezza che serve, sciolga la ris… - lucaberni99 : RT @Storace: *COMUNICATO CONGIUNTO DEL #CENTRODESTRA* I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio #Berlusconi sia la figura adatt… - GHERARDIMAURO1 : RT @GiuseppeConteIT: Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi centrodestra

...dalarrivasse - come già avvenuto nelle scorse ore (e come confermato da una nota al termine del vertice delndr .) - un pieno sostegno alla candidatura di Silvio...I partner delhanno chiesto adi vedere i voti che ha raccolto, ossia i cento consensi mancanti alla coalizione per mandare Silvio al posto di Mattarella. Lui ha assicurato, ...e con il passare delle ore si fa più forte la posizione di Silvio Berlusconi, candidato prescelto dal centrodestra. La possibilità di vedere il Cavaliere al Quirinale è ora in quota a 7 ...Ora è ufficiale: il centrodestra candida al Quirinale il pregiudicato Silvio Berlusconi. I leader della coalizione, riuniti a Villa Grande a Roma, hanno deciso di appoggiare all’unanimità l’ex premier ...