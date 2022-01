Berlusconi è il candidato presidente della Repubblica per il centrodestra: «Ora sciolga la riserva» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Com’è andata? «Benone», dicono dall’interno di Villa Grande. E, in effetti, la nota che arriva subito dopo è forte e chiara: l’unico candidato del centrodestra resta Silvio Berlusconi. «I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura più adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono». Questo il risultato del vertice del centrodestra, durato due ore e mezza, per fare il punto sul Quirinale. Meloni e Salvini gli chiedono, dunque, di «scogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta». Fonti molto vicine al leader di Forza Italia confermano a Open che Silvio Berlusconi non farà per ora «né un passo avanti, né uno ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Com’è andata? «Benone», dicono dall’interno di Villa Grande. E, in effetti, la nota che arriva subito dopo è forte e chiara: l’unicodelresta Silvio. «I leadercoalizione hanno convenuto che Silviosia la figura più adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono». Questo il risultato del vertice del, durato due ore e mezza, per fare il punto sul Quirinale. Meloni e Salvini gli chiedono, dunque, di «scogliere in senso favorevole lafin qui mantenuta». Fonti molto vicine al leader di Forza Italia confermano a Open che Silvionon farà per ora «né un passo avanti, né uno ...

