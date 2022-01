Berlusconi al Quirinale, perché il leader di Forza Italia ha vinto (per ora) il braccio di ferro con Salvini e Meloni (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Silvio, facci vedere i numeri». «Tranquilli, li ho e ne sto trovando altri». E gli invitati si Villa Grande non insistono. Hanno rinunciato ad andare a vedere, mezzi... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Silvio, facci vedere i numeri». «Tranquilli, li ho e ne sto trovando altri». E gli invitati si Villa Grande non insistono. Hanno rinunciato ad andare a vedere, mezzi...

PiazzapulitaLA7 : 'Berlusconi? Nel Paese c'è molta gente che pensa abbia dei meriti, ma noi non stiamo dando l'Oscar alla carriera...… - TeresaBellanova : Berlusconi per la presidenza della Repubblica è un candidato divisivo. Io non sono disposta a votarlo. #Quirinale - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani sull'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale: 'Nel Paese c'è molta gente che pen… - MArturoSav : RT @MArturoColognoM: #noQUIRISILVIO Qui il testo. #Berlusconi #Berlusconipregiudicato #Mattarella #PresidenteDellaRepubblica #PdR #Presid… - GoingPieces : RT @PaoloMaddalenaA: Sembra che, meriti di fare il Capo dello Stato chi maggiormente ha distrutto la Comunità italiana, trasferendo ricchez… -