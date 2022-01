Belen ha lasciato Antonino Spinalbanese e lui disperato, ogni giorno …. (Di venerdì 14 gennaio 2022) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio e nonostante i due non abbiano mai rilasciato alcuna comunicazione ufficiale adesso sembra essere più che certo. E’ da diversi mesi che si parla di questa possibile crisi tra i due neo-genitori e adesso sembra essere arrivata la certezza. Ma cosa sarebbe accaduto? Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la rottura sembra essere ufficiale La loro storia d’amore molto intensa e passionale, sarebbe precipitata a poche settimane dalla nascita della piccola Luna Marì. La crisi quindi sarebbe iniziata proprio subito dopo la nascita della piccola. Nessuno conosce sostanzialmente i motivi che hanno portato i due a dirsi addio visto che entrambi non hanno detto nulla al riguardo. Ad ogni modo, ci sarebbero diverse cose che ci fanno ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 gennaio 2022)Rodriguez eSpinalbese si sono detti addio e nonostante i due non abbiano mai rialcuna comunicazione ufficiale adesso sembra essere più che certo. E’ da diversi mesi che si parla di questa possibile crisi tra i due neo-genitori e adesso sembra essere arrivata la certezza. Ma cosa sarebbe accaduto?Rodriguez eSpinalbese, la rottura sembra essere ufficiale La loro storia d’amore molto intensa e passionale, sarebbe precipitata a poche settimane dalla nascita della piccola Luna Marì. La crisi quindi sarebbe iniziata proprio subito dopo la nascita della piccola. Nessuno conosce sostanzialmente i motivi che hanno portato i due a dirsi addio visto che entrambi non hanno detto nulla al riguardo. Admodo, ci sarebbero diverse cose che ci fanno ...

