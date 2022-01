Batterie - Allarme per il prezzo del litio | Alle stelle entro un anno

(Di venerdì 14 gennaio 2022) I prezzi delper ledestinateauto elettriche sono destinati "a salirenel giro di un, generando un grave problema di costi per le Case automobilistiche. L'è della società di consulenza energetica norvegese Rystad Energy, che ha così confermato i timori già sollevati a inizio dicembre da BloomberNEF sull'impossibilità per i costruttori di raggiungere la parità di costo tra elettriche ed endotermiche in tempi brevi. Prezzi già ai massimi. La Rystad fa presente come già oggi ilvenga trattato, sui mercati asiatici, al massimo storico di 35 dollari al chilogrammo e avanza l'ipotesi di un ulteriore aumento fino a 50 dollari nel secondo semestre e a 52,5 dollari all'inizio del 2023. Secondo l'analisi della ...

