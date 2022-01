Bassetti e la psicosi da Covid | «La gente sta impazzendo | vacciniamoci e smettiamo di fare tamponi a caso»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’infettivologo critico con i non sintomatici che ricorrono al test in farmacia: «Chi è vaccinato non deve aver paura. Io vado a cena fuori, andateci anche voi»

Insomma, al tempo di Omicron, l'esperto continua a predicare prudenza, chiede di abbassare i toni, di non diffondere paura,e terrore. E l'intervento dia Dritto e Rovescio , pur ..."Vaccini 2 volte l'anno? Non vedo problemi"/"70% vaccinati non si contagia" In tale ... E allora descrive la follia, la, le teorie assurde sulla sua origine, sui rimedi. Descrive la ...L’infettivologo critico con i non sintomatici che ricorrono al test in farmacia: «Chi è vaccinato non deve aver paura. Io vado a cena fuori, andateci anche voi» ..."Omicron contagerà tutti entro primavera, ma il virus nei vaccinati è un semplice raffreddore. Probabile vaccini ogni 6 mesi" ...