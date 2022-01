Basket | Warriors a lezione dai Bucks | Brooklyn ko | Memphis non si ferma

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tripla doppia per Antetokounmpo, Nets battuti da OKC, 11esima vittoria di fila per i Grizzlies NEW YORK (STATI UNITI) - Golden State adi greco. Giannis Antetokounmpo si prende la scena nella ...

Giannis Antetokounmpo si prende la scena nella sfida che ha visto Milwaukee surclassare iper 118 - 99: 30 punti, 12 rimbalzi e 11 assist per The Greek Freak, nel giorno del ritorno in ...La stella dei Milwaukee Bucks mette a referto la sua terza tripla doppia stagionale nella vittoria per 118 - 99 sui Golden State. 30 punti, 12 assist e 11 rimbalzi per il greco. Successo già ...ROMA (ITALPRESS) - Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, gli Hawks si sono arresi ...I campioni in carica di Milwaukee massacrano letteralmente Golden State, toccando anche il +39 grazie alla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo. Senza Kevin Durant, Brooklyn conferma tutte le propri ...