Barù attratto anche dagli uomini mai dire mai i gay mi trascinavano nelle dark room (Di venerdì 14 gennaio 2022) Appena entrato al GF Vip Barù durante un botta e risposta con Nathaly Caldonazzo ha detto di essere fluido: “Dici che tutti gli uomini stanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così“. A quanto pare però Leggi su people24.myblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Appena entrato al GF Vipdurante un botta e risposta con Nathaly Caldonazzo ha detto di essere fluido: “Dici che tutti glistanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così“. A quanto pare però

Advertising

terry1d201_ : RT @Ale37364793: Non è attratto Barù parla di massaggi con Jessica e subito dopo “che cavolo ho fatto ho sbagliato tre tiri ho sbagliato pe… - Ale37364793 : Non è attratto Barù parla di massaggi con Jessica e subito dopo “che cavolo ho fatto ho sbagliato tre tiri ho sbagliato perché” ???? #jerù - __Stand_by : Penso che Barú sia divertimento, ma è attratto soprattutto dalle cose semplici,spontanee. Non ho alcuna paura di lu… - mariella89__ : Che poi prima mi dispiace aver visto una donna di 50 con quella cattiveria di chi in realtà è gelosa perché sa beni… - Betty36174919 : @francemal96 Guarda mi si è spezzato il cuore, lei mentre parlavano di Barù che sarebbe attratto da Nataly, faceva… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù attratto Barù demolisce lo sponsor del GF Vip: 'E' una schifezza!" Barù al GF Vip se ne frega degli sponsor Bevendo un cappuccino (quelli istantanei) con Alessandro ... ? Saylor Mood (@LulPepper) January 11, 2022 Il nipote di Costantino svela se è attratto anche dagli ...

Barù attratto anche dagli uomini? "Mai dire mai, i gay mi trascinavano nelle dark room" Ieri sera infatti durante una chiacchierata Giacomo Urtis ha confidato a Barù di essere stato con un uomo molto famoso e subito dopo gli ha chiesto: " Tu con un ragazzo ci sei stato? Secondo me nella ...

al GF Vip se ne frega degli sponsor Bevendo un cappuccino (quelli istantanei) con Alessandro ... ? Saylor Mood (@LulPepper) January 11, 2022 Il nipote di Costantino svela se èanche dagli ...Ieri sera infatti durante una chiacchierata Giacomo Urtis ha confidato adi essere stato con un uomo molto famoso e subito dopo gli ha chiesto: " Tu con un ragazzo ci sei stato? Secondo me nella ...