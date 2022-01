Ballon Museum | a Roma arriva l’arte gonfiabile

Leggi su influencertoday

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Si chiama Ballooned è il primo museo in Italia composto interamente da palloncini e arte. L’esposizione, intitolata “Let’s Fly” ha aperto le porte a, lo scorso 8 dicembre, e sarà visitabile fino al 5 marzo negli spazi del PratiBus, un progetto che mira proprio a riqualificare gli immobili in disuso per creare valore, come nell’Ex deposito Atac su Viale Angelico 52 nel quartiere Prati dove è nato il Balloon. La mostra è stata strutturata in modo responsabile sia dal punto di vista sanitario, con l’applicazione di ingressi contingentati oltre all’oramai consueto obbligo di mascherina, ma anche dal punto di vista ambientale, pensando ad un impatto minimo sul territorio, infatti per questi motivi tutto il materiale presente, dalle opere agli arredi agli allestimenti, verrà riutilizzato o ...