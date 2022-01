Azione Bergamo elegge segretario e direttivo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Sabato 15 gennaio dalle 9 alle ore 13 si terrà l’Assemblea Congressuale di Azione Bergamo per l’elezione del segretario provinciale, del direttivo provinciale e dei delegati nazionali L’assemblea si svolgerà in modalità interamente online, tramite collegamento con il programma Zoom. “Non esiste un partito – afferma Carlo Calenda – senza meccanismi democratici trasparenti, una chiara impostAzione culturale, una struttura territoriale capillare, un centro studi capace di produrre proposte serie ed articolate. Di tutto questo si discuterà in questi giorni nei 105 congressi provinciali di Azione. Buon lavoro a tutti”. “ Il primo Congresso di Azione – sottolinea il coordinatore provinciale e candidato segretario Enrico Zucchi – ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022). Sabato 15 gennaio dalle 9 alle ore 13 si terrà l’Assemblea Congressuale diper l’elezione delprovinciale, delprovinciale e dei delegati nazionali L’assemblea si svolgerà in modalità interamente online, tramite collegamento con il programma Zoom. “Non esiste un partito – afferma Carlo Calenda – senza meccanismi democratici trasparenti, una chiara impostculturale, una struttura territoriale capillare, un centro studi capace di produrre proposte serie ed articolate. Di tutto questo si discuterà in questi giorni nei 105 congressi provinciali di. Buon lavoro a tutti”. “ Il primo Congresso di– sottolinea il coordinatore provinciale e candidatoEnrico Zucchi – ...

