Advertising

stebellentani : “Le previsioni epidemiologiche ci dicono che la curva dei contagi, così come cresce rapidamente decrescerà altretta… - Alfagamma28 : RT @ZombieBuster5: Parliamoci chiaramente. I responsabili (DS ecc) delle aziende sanitarie che hanno percepito € dalle rispettive Regioni p… - marcodelucact60 : RT @CarlaKaky: DELINQUENTI La Federazione Italiana Aziende Sanitarie denuncia il taroccamento dei dati governativi sul Covid: 'Un terzo d… - wbfe : RT @ZombieBuster5: Parliamoci chiaramente. I responsabili (DS ecc) delle aziende sanitarie che hanno percepito € dalle rispettive Regioni p… - FirenzePost : Aziende sanitarie: un terzo dei ricoveri ospedalieri è dato da malati non di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Aziende sanitarie

Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelleregionali. Asl Roma 1: sono 2.604 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 2: sono 5.217 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma ...... 'La responsabilità di assegnare il paziente ricoverato ad una delle due categorie, con tutte le difficoltà e le discrezionalità del caso, è affidata al personale medico e alle, su ...Firenze, 14 gen. - (Adnkronos) - "Abbiamo dato il via libera all'assunzione a tempo indeterminato di 174 infermieri nel Sistema sanitario regionale". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Tosca ...CATANZARO/ Un ex dipendente con mansioni amministrative dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, ora in pensione, è stato arrestato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di C ...