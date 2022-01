Avete mai visto Ann Mari, la figlia della valletta di Mike, Ellen Hidding? Bellissima come sua madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ann Mari è la figlia di Ellen Hidding, ma non molti la conoscono. Cerchiamo di capire chi è e il suo legame con la madre. come dimenticare cotanta bellezza, un così bel sorriso e tanto entusiasmo in tutto ciò che faceva? Infatti, Ellen Hidding ha costruito una parte di storia della tv qualche decennio fa ma poi, la nascita della figlia, Ann Mari, e la famiglia l’hanno leggermente allontanata dal mondo dello spettacolo. La piccola di casa ha portato la donna a dedicarsi con cuore e anima ad essa, come ha dimostrato scrivendo un libro dedicato proprio ai bambini. Un primo piano di HEllen Hidding sorridente ... Leggi su topicnews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Annè ladi, ma non molti la conoscono. Cerchiamo di capire chi è e il suo legame con ladimenticare cotanta bellezza, un così bel sorriso e tanto entusiasmo in tutto ciò che faceva? Infatti,ha costruito una parte di storiatv qualche decennio fa ma poi, la nascita, Ann, e la famiglia l’hanno leggermente allontanata dal mondo dello spettacolo. La piccola di casa ha portato la donna a dedicarsi con cuore e anima ad essa,ha dimostrato scrivendo un libro dedicato proprio ai bambini. Un primo piano di Hsorridente ...

Advertising

Frankjuve2 : Una domanda a tutti i gobbi Ma voi avete mai visto la tifoseria juve spaccata come in questi ultimi 3 anni? Prima S… - wilvis1970 : @matteosalvinimi Da febbraio saremo senza stipendio, le bollette sono l'ultimo pensiero. Questo vaccino è merda. Mi… - M3D1CIN3XLT : RT @hrtszouis: raga avete mai scritto un email al sito di Lou o zayn perché non vi arriva la roba ? Se si cosa avete scritto ? - hrtszouis : RT @hrtszouis: raga avete mai scritto un email al sito di Lou o zayn perché non vi arriva la roba ? Se si cosa avete scritto ? - hrtszouis : raga avete mai scritto un email al sito di Lou o zayn perché non vi arriva la roba ? Se si cosa avete scritto ? -