Autumn in New York | Winona Ryder | Richard Gere non è l' uomo più sexy del mondo per me

Winona Ryder, intervistata durante il tour promozionale di Autumn in New York, ha rivelato che a suo modo di vedere Richard Gere non è l'uomo più sexy del mondo. Autumn in New York non ebbe molto successo quando uscì nelle sale cinematografiche e, sin da allora, Winona Ryder non ha mai difeso neanche una volta né la pellicola né il suo co-protagonista Richard Gere: a dire la verità, nel lontano 2000, l'attrice rilasciò perfino un'intervista in cui prese in giro il celebre leading man. "Ero solo una delle attrici che avevano chiamato", Ha spiegato all'epoca la Ryder. "Non facevo parte della collaborazione artistica mi ...

