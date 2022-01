Autobus | 659 autisti a casa per il Covid Le corse del 15 gennaio fra tagli e disagi

Advertising

qn_lanazione : Autobus, 659 autisti a casa per il Covid. Le corse del #15gennaio di Autolinee Toscane fra tagli e disagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus 659

LA NAZIONE

In questo momento sonole assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla pandemia Covid - 19. Nel Dipartimento Sud è prevista l'assenza complessiva di 116 autisti, di cui 53 a Siena, 31 a ...Il bollettino Ieri in Italia 155.casi (sabato 197.552). Il numero di persone che hanno ... Obbligatorio pure per il trasporto pubblico locale:, tram, metropolitane. Sempre da oggi ridotta a ...Il programma di autolinee Toscane, alle prese con le numerose assenze per isolamenti e quarantene del personale ...