Autista assente? A Belvì (Nuoro) lo scuolabus lo guida il sindaco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autista assente

Gazzetta del Sud

Nel primo giorno di lavori George Martin eraa causa di un'intossicazione alimentare; mandò ... due impiegati di Abbey Road, nonché Alf Bicknell, l'dei Beatles. Mal Evans, l'assistente ...Unica nota, la sospensione per lunedì e mercoledì del bus che serve 9 bambini, alcuni iscritti alle primarie di Mizzole e altri alle medie di Montorio, in quanto domenica l'è risultato ...Salire sullo scuolabus per raggiungere la scuola nel paese vicino e scoprire che quella mattina, dal posto di guida, a salutarti e sorriderti c'è il tuo ...Il Campidoglio a fronte delle assenze causate dal Covid in Atac, l'azienda dei trasporti di Roma che in questi giorni conta circa 1200 dipendenti "indisponibili", pensa di mettere in campo subito nuov ...