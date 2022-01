Attenzione alla truffa dell’sms per buoni spesa della Regione Lazio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Siete tra quelli che, in questo ultimo periodo, stanno ricevendo un sms alquanto sospetto su dei presunti buoni spesa messi a disposizione dalla Regione Lazio. La prassi è sempre la stessa, quella che caratterizza lo smishing (truffa via sms): la persona riceve un sms che, apparentemente, arriva da una fonte che si qualifica come un’istituzione o un corriere. La persona che legge l’sms viene spinta a cliccare su un link per ricevere qualcosa o poter rintracciare un pacco e, a quel punto, scatta il furto di dati. Una delle ultime truffe via sms è, appunto, quella degli sms buoni spesa Lazio che ha spinto la Regione a diramare una nota ufficiale in merito alla questione. LEGGI ANCHE >>> L’ultima ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Siete tra quelli che, in questo ultimo periodo, stanno ricevendo un sms alquanto sospetto su dei presuntimessi a disposizione d. La prassi è sempre la stessa, quella che caratterizza lo smishing (via sms): la persona riceve un sms che, apparentemente, arriva da una fonte che si qualifica come un’istituzione o un corriere. La persona che legge l’sms viene spinta a cliccare su un link per ricevere qualcosa o poter rintracciare un pacco e, a quel punto, scatta il furto di dati. Una delle ultime truffe via sms è, appunto, quella degli smsche ha spinto laa diramare una nota ufficiale in meritoquestione. LEGGI ANCHE >>> L’ultima ...

Advertising

capuanogio : L'accordo per il rinnovo di #Dybala trovato in autunno ma non ancora firmato anche per problemi burocratici del suo… - MonicaCirinna : Sono colpita dalla notizia del ricovero di @DavidSassoli. Lo abbraccio forte e gli auguro di riprendersi presto. Da… - StartMagNews : Sì a #rinnovabili, #gas e #nucleare di nuova generazione. Ma attenzione all’idroelettrico e alla #Cina. Ecco i punt… - SandroBonomi2 : @AlbertoLetizia2 È una farsa. Troppo presto. Scopriranno le carte dopo le prime 2 votazioni e, se permetti, attenzi… - Massimi8900 : RT @IL_IGNORANTE: MOVIMENTO ONDULATORIO IL 15 ATTENZIONE: per chi sarà alla manifestazione del 15, RESTATE negli spazi previsti. Sono già o… -