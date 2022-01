Attacco informatico contro i siti del governo ucraino Ieri la fine dei colloqui Cremlino-Casa Bianca sull’ex repubblica sovietica

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Numerosidelstanno subendo unsu larga scala, unnon immediatamente rivendicato, che avviene nel contesto delle accresciute tensioni tra Kiev e Mosca.si sono concluse con un sostanziale, per quanto atteso, nulla di fatto itrasulla situazione Ucraina, mentre un centinaio di migliaia di soldati russi sono stati dislocati lungo le frontiere dell’ex. “Il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e della Scienza è temporaneamente chiuso a causa dell’globale avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio”, ha annunciato quest’ultimo sulla ...

Diversi siti riconducibili al governo ucraino risultano al momento inaccessibili a causa di unche non è stato ancora rivendicato. Tra questi, ci sono quello dell'Istruzione e della Scienza e quello delle Emergenze, secondo quanto ha potuto constatare l'agenzia francese ...I portali, secondo il ministero degli Esteri ucraino, sarebbero stati oggetto di un. Problemi sono stati riscontrati con i siti web del dicastero degli Esteri, di quello dell'...Il portavoce del ministero degli Affari Esteri in Ucraina ha detto a BuzzFeed News che è troppo presto per trarre conclusioni, ma che sembra un cyberattacco ...Un attacco informatico su larga scala si è registrato nella notte. Kiev (Ucraina), 14 gennaio 2022 - Numerosi siti del governo ucraino sono stati oggetto di un attacco informatico su larga scala, un a ...